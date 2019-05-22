2019-05-22T08:58:05+03:00
Общество

В Крутых Ключах цыганка засунула своего ребенка в мусорный бак в поисках просроченной еды

Горожане сняли на видео, как женщина использует свое чадо для добычи пропитания
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина отправила сына в мусорный бак для добычи просрочки из ближайшего магазинаЖенщина отправила сына в мусорный бак для добычи просрочки из ближайшего магазинаФото: скриншот с видео
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В Самаре борьба за просроченные товары, которые магазины отправляют на помойки, вышла на новый уровень. Недавно жители микрорайона Крутые Ключи в Красноглинском районе города засняли на видео, как женщина, предположительно, представительница цыганского народа, засунула в мусорный бак своего сына.

- Цыгане регулярно дежурят около мусорки, ожидая, когда сотрудники одного из супермаркетов вынесут просрочку. В данном случае к делу был привлечен ребенок, способный проникнуть в узкий лаз мусорного бака, - прокомментировали авторы ролика, размещенного в соцсетях.

На кадрах видно, что жители микрорайона просят женщину вытащить ребенка из контейнера, но та начинает вести себя агрессивно. Она схватила деревяшку — некогда часть предмета мебели — и начала размахивать ею, при этом выражаясь грубой нецензурной бранью.

Скандальное противостояние закончилось тем, что цыганка все-таки вытащила сына из мусорного бака и ушла по своим делам. По словам местных жителей, подобную картину с поиском просрочки в контейнерах они наблюдают регулярно — цыгане не просто достают мусор из помойки, но и бросают его на землю. Отметим, что кадры, которые появились в соцсетях, самарцы адресовали органам опеки и попечительства Красноглинского района в надежде, что они как-то повлияют на поведение цыганки по отношению к ее чаду.

В Самаре цыганка засунула сына в мусорный контейнер в поисках просрочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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