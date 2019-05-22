В Самаре на 18 км Московского шоссе могут построить новую школу
Во вторник, 21 мая, депутаты городской думы Самары провели выездное совещание на 18 км Московского шоссе. Сейчас там за ТЦ "Метро" строятся несколько многоэтажных жилых домов, в которых 250 квартир будут предоставлены обманутым дольщикам.
- Строящемуся микрорайону необходимо наличие социальных объектов: школ и детских садов, а не торговых центров и фитнес-клубов. Стоит подумать об их размещении здесь, - отметил председатель гордумы Алексей Дегтев.
Представитель компании-застройщика заявила, что они готовы взять на себя обязательства по строительству новой школы. Ее можно разместить неподалеку от домов на участке, который принадлежит СОФЖИ. Депутаты и представители администрации, в свою очередь, отметили, что займутся изучением всех материалов и вариантов в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU