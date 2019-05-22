В Самаре на 18 км Московского шоссе могут построить новую школу

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-22T10:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 21 мая, депутаты городской думы Самары провели выездное совещание на 18 км Московского шоссе. Сейчас там за ТЦ "Метро" строятся несколько многоэтажных жилых домов, в которых 250 квартир будут предоставлены обманутым дольщикам.

- Строящемуся микрорайону необходимо наличие социальных объектов: школ и детских садов, а не торговых центров и фитнес-клубов. Стоит подумать об их размещении здесь, - отметил председатель гордумы Алексей Дегтев.

Представитель компании-застройщика заявила, что они готовы взять на себя обязательства по строительству новой школы. Ее можно разместить неподалеку от домов на участке, который принадлежит СОФЖИ. Депутаты и представители администрации, в свою очередь, отметили, что займутся изучением всех материалов и вариантов в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU