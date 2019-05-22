В Самаре на Волжском проспекте «повстречались» полицейская машина и «Шевроле»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-05-22T13:34:04+03:00

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Днем в среду, 22 мая, на Волжском проспекте в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля. Там около 13:00 в районе пересечения с улицей Маяковского столкнулись Chevrolet и полицейская Skoda. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- У «Шевроле» разбита вся «морда», а полицейские машине прилично смяло правое крыло. Сейчас на месте аварии работает эвакуатор, - рассказали горожане.

По предварительным данным, за исключением машин, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU