2019-05-22T13:34:04+03:00
Происшествия

В Самаре на Волжском проспекте «повстречались» полицейская машина и «Шевроле»

Машины получили серьезные механические повреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Александр Морозов / Подслушано СамараФото: Александр Морозов / Подслушано СамараФото: vk.com
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Днем в среду, 22 мая, на Волжском проспекте в Самаре произошло ДТП с участием служебного автомобиля. Там около 13:00 в районе пересечения с улицей Маяковского столкнулись Chevrolet и полицейская Skoda. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- У «Шевроле» разбита вся «морда», а полицейские машине прилично смяло правое крыло. Сейчас на месте аварии работает эвакуатор, - рассказали горожане.

По предварительным данным, за исключением машин, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Фото: @samara.dtp.official Фото: Instagram.com

Фото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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