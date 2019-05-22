Под Самарой фура на пешеходном переходе насмерть сбила человека, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-22T13:52:51+03:00

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции

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Сегодня, в среду 22 мая, в Самарской области произошла трагедия. На трассе М-5 "Урал" в Красноярском районе был насмерть сбит человек.

- Личность погибшего уже установлена. Мужчина, которому было 45 лет. Он переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу и попал под фуру, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Полицейские оцепили место событий. Силовики выясняют подробности у водителя грузовика и возможных свидетелей случившегося. По факту аварии правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в социальных сетях появились фото с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU