2019-05-22T13:52:51+03:00
Происшествия

Под Самарой фура на пешеходном переходе насмерть сбила человека, очевидцы сделали фото

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции ФОТО: ЧП Самара | ТольяттиВ обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники полиции ФОТО: ЧП Самара | ТольяттиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, в среду 22 мая, в Самарской области произошла трагедия. На трассе М-5 "Урал" в Красноярском районе был насмерть сбит человек.

- Личность погибшего уже установлена. Мужчина, которому было 45 лет. Он переходил дорогу по нерегулируемом пешеходному переходу и попал под фуру, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас во всех обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники ГИБДД. Полицейские оцепили место событий. Силовики выясняют подробности у водителя грузовика и возможных свидетелей случившегося. По факту аварии правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в социальных сетях появились фото с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы показали в Ангарске новаторские разработки
Самарские полицейские рассказали подробности задержания мужчины, который слил мазут в Волгу
В Самаре до конца недели уложат новый асфальт на Краснодонской
В Самаре «подрезанный» манипулятор «прилег отдохнуть» на вазовскую легковушку
В Самаре полиция начала проверку после публикации видео с ребенком в мусорном баке
На «Крылья Советов» завели дела из-за рекламы титульного партнера на сайте
МЧС предупреждает самарцев о грозе и сильном ветре до 18 м/с
В Самарской области готовятся к расселению жильцов ветхих и аварийных домов
В селе Ташла хотят обновить инфраструктуру Троицкого монастыря и святого источника
Главную роль в новом молодежном сериале «Все по-честному» сыграла школа №7 в районе «Кошелев-проект»
Работает тяжелая техника: в Самаре стартовала реконструкция бульвара Металлургов
МТС и правительство Самарской области бесплатно обеспечат малоимущих граждан спутниковым телевещанием
В Самаре гендиректора предприятия уличили в злоупотреблении полномочиями на 55 млн рублей