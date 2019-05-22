2019-05-22T16:24:42+03:00
Происшествия

В Самаре «подрезанный» манипулятор «прилег отдохнуть» на вазовскую легковушку

К счастью, при «полете» грузовика никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @samara.dtp.officialФото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Днем в среду, 22 мая, на Ракитовском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там манипулятор опрокинулся на дороге и упал на заднюю часть припаркованной «девятки».

- Аварию вроде спровоцировал водитель Lada X-Ray. Он, двигаясь по крайней правой полосе, решил повернуть налево к авторынку. В это время по левой полосе ехал манипулятор. В итоге произошло столкновение. Хорошо, что на пути «полета» манипулятора никого не было, - поделился в соцсетях свидетель аварии.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Водитель «Лады» немного ударился головой, но от помощи медиков отказался. На месте ДТП работали сотрудники МЧС.

На месте аварии работали сотрудники МЧС / Фото: Подслушано Зубчаниновка v2.0 Фото: vk.com

На месте аварии работали сотрудники МЧС / Фото: Подслушано Зубчаниновка v2.0Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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