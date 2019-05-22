2019-05-22T16:39:55+03:00
Общество

В Самаре до конца недели уложат новый асфальт на Краснодонской

Дорогу приведут в порядок в границах улицы Нагорной и Теннисной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре до конца этой недели завершится ремонт проезжей части на улице Краснодонской. Ее обновляют на участке протяженностью 1,3 км от улицы Нагорной до Теннисной. Сегодня ночью, 22 мая, дорожники приступили там к укладке верхнего слоя асфальта.

- Основные работы на улице Краснодонской ведутся в ночную смену. В течение смены там трудятся 6 катков, укладочный комплекс и 15 «КамАЗов. Скорость укладки – около 2,5 метров дорожного полотна в минуту. С ремонтом планируется справиться к концу этой недели, - сообщили в городской администрации.

Отметим, что сейчас в Самаре ведутся работы по ремонту проезжих частей и на других объектах: на улице Калинина, на 2-й просеке, на дороге на асфальтобетонный завод в поселке Козелки, на Заводском шоссе, на дорогах вблизи Крымской площади и на улице Победы. Обновить все эти дороги должны до конца этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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