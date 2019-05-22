2019-05-22T19:20:11+03:00
Происшествия

В Самарской области столкнулись ВАЗ 2104 и фура: есть пострадавший

Водитель легковушки попал в больницу
Евгения ВАСИНА
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Машины серьезно пострадалиМашины серьезно пострадалиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 22 мая в Сызранском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла примерно в 22:20 на автодороге М-5 «Урал».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 37-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ 2104 со стороны Москвы в направлении Самары. На 899 км трассы М-5 он выехал на «встречку», где в это время во встречном направлении ехал грузовик «ДАФ». Большегрузном управлял 56-летний водитель. После столкновения фура съехала в правый кювет.

В результате в больнице оказался один человек - водитель легковушки, его увезли на «скорой».

- По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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