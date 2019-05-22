В Самарской области столкнулись ВАЗ 2104 и фура: есть пострадавший
Во вторник, 22 мая в Сызранском районе Самарской области столкнулись легковушка и грузовик. Авария произошла примерно в 22:20 на автодороге М-5 «Урал».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 37-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ 2104 со стороны Москвы в направлении Самары. На 899 км трассы М-5 он выехал на «встречку», где в это время во встречном направлении ехал грузовик «ДАФ». Большегрузном управлял 56-летний водитель. После столкновения фура съехала в правый кювет.
В результате в больнице оказался один человек - водитель легковушки, его увезли на «скорой».
- По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в региональном МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU