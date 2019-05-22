В Тольятти годовалый ребенок пострадал в ДТП

СЕГОДНЯ 21:02 2019-05-22T21:02:56+03:00

В машине не было детского кресла

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В Тольятти медицинская помощь потребовалась юному пассажиру. Годовалый мальчик пострадал в ДТП. Авария произошла 21 мая, примерно в 19 часов на Южном шоссе в районе дома №46. Как сообщает У МВД России по городу Тольятти, водитель автомобиля «Лада Калина» ехал по Южному шоссе, выезжая из двора он не уступил дорогу автомобилю «Форд Фокус». В результате аварии пострадал пассажир «Форда».

Ребёнок был на заднем пассажирском сиденье. Малыш не был пристегнут ремнём безопасности. Детского кресла также не было.

Правоохранители напоминают, что самый простой и надежный способ защитить ребенка при перевозке в легковом автомобиле - использование детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU