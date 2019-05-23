2019-05-23T08:02:12+03:00
Общество

Почти на 2 млн меньше: у губернатора Самарской области за год упали доходы

За 2018 год Дмитрий Азаров заработал 4,27 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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За последний год доходы главы региона снизились на 30%За последний год доходы главы региона снизились на 30%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил сведения о своих доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Согласно документу, в прошлом году глава региона заработал 4,27 млн рублей, что на 30% меньше, чем в 2017 году, когда Дмитрий Азаров сначала входил в Совет Федерации, а потом перешел в статус «врио» губернатора. Тогда его доход составил 6,12 млн рублей.

Что касается имущества губернатора, то за последний год Дмитрий Азаров новыми квартирами и земельными участками не обзавелся. У него в собственности по-прежнему есть земельный участок площадью 500 кв.м, жилой дом в 506,7 кв.м, квартира площадью 234,3 кв.м и 1/3 доли квартиры площадью 59,2 кв.м. Также у главы региона есть гараж в 31,5 кв.м и хозяйственная кладовая. Кроме того, в пользовании у него есть квартира площадью 50,3 кв.м. Ездит Дмитрий Азаров на двух машинах — это «Лада Ларгус» и внедорожник Toyota Land Cruiser.

Что касается супруги самарского губернатора, то ее доход за 2018 год тоже заметно снизился. Он составил 2,48 млн рублей. В 2017 году жена Дмитрия Азарова заработала 5,89 млн рублей. Единственной, у кого немного подрос доход, стала дочь главы региона. Если в 2017 году ее доход составил 5750 рублей, то в прошлом году — уже 21995 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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