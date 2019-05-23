2019-05-23T08:39:14+03:00
Общество

В Самаре строители детсада на Ташкентской забыли защитить фундамент от промерзания

Подрядчик уже провел обследование грунта и занялся усилением фундамента
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Кировском районе Самары активно продолжается строительство нового детского сада на 240 мест. Он разместится на улице Ташкентской в районе домов № 122, 114 и 126. Предполагается, что здание будет закончено до конца 2019 года.

В среду, 22 мая, на объекте побывала глава города Елена Лапушкина. В ходе инспекции выяснилось, что при строительстве детсада было допущено нарушение технологии: в зимнее время рабочие не защитили фундамент от промерзания и увлажнения. В связи с этим было проведено обследование грунта, после чего подрядчик разработал ежедневный план по усилению фундамента.

- Ежедневно представитель департамента градостроительства должен присутствовать на этом объекте и докладывать оперативную информацию по выполнению графика. У нас срок завершения работ – 1 ноября 2019 года. Я лично буду контролировать это каждый день, - отметила Елена Лапушкина.

Также вчера глава города побывала на площадке, где строится еще один детский сад на 240 мест. Этот участок находится в районе жилых домов № 138 и 142 на улице Алма-Атинской. К настоящему времени рабочие завершили возведение "коробки" здания и вскоре приступят к монтажу внутренних инженерных систем, отделке помещений и фасада здания. Этот детский сад смогут посещать маломобльные дети. Для них там установят специальное оборудование и лифт. Это здание также планируется достроить до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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