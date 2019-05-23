2019-05-23T09:27:10+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют движение по улице Утевской в Самаре

На этой улице велась перекладка пришедший в негодность труб
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре сотрудники коммунальных служб завершили перекладку первого участка канализационного коллектора на улице Утевской, который был уложен более 40 лет назад. В районе пересечения с улицей Войкова они переложили 85 метров труб диаметром 700 мм.

- На данный момент котлован уже засыпан, ведется подготовка к асфальтировке. Также были начаты подготовительные работы к замене второго участка коллектора протяженностью около 30 метров. Этот участок находится не на проезжей части, поэтому для движения никаких помех не будет, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, восстановление отрезка дороги, где велись работы по замене первого участка труб, должно завершится в этом месяце. Для движения транспорта улицу Утевскую планируется открыть до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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