Стало известно, когда откроют движение по улице Утевской в Самаре
В Самаре сотрудники коммунальных служб завершили перекладку первого участка канализационного коллектора на улице Утевской, который был уложен более 40 лет назад. В районе пересечения с улицей Войкова они переложили 85 метров труб диаметром 700 мм.
- На данный момент котлован уже засыпан, ведется подготовка к асфальтировке. Также были начаты подготовительные работы к замене второго участка коллектора протяженностью около 30 метров. Этот участок находится не на проезжей части, поэтому для движения никаких помех не будет, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».
Как отмечают в компании, восстановление отрезка дороги, где велись работы по замене первого участка труб, должно завершится в этом месяце. Для движения транспорта улицу Утевскую планируется открыть до конца мая.
ИСТОЧНИК KP.RU