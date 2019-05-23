В Самаре возле многоэтажки на Ново-Садовой нашли труп
Предположительно, погибший упал с высоты
Фото: Светлана Саблина / Самара LifeФото: vk.com
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В среду, 22 мая, в районе Постникова оврага в Самаре произошло ЧП. Там на улице Ново-Садовой возле одного из недавно построенных домов был найден труп мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы
- В высотке было открыто окно на одном из верхних этажей. Возможно, мужчина погиб из-за падения с высоты, - рассказали местные жители.
В настоящее время подробности случившегося устанавливаются. Выяснить точную причину смерти человека и все обстоятельства трагедии предстоит правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU