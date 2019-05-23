Пьяная сызранка угнала «Приору» у матери друга и попала в ДТП
В Сызрани 35-летняя местная жительница может на 5 лет лишится свободы после того, как решила покататься на «Приоре» 72-летней мамы друга. Женщина, находясь под градусом, устроила ДТП на улице Лазо и скрылась, но ее быстро разыскали полицейские.
- Изначально сызранка вместе со своим знакомым распивала алкоголь в гараже. Потом выпивка закончилась, и они поехали в магазин за добавкой на машине пенсионерки. В ходе дальнейшего застолья мужчина уснул, а женщина решила в одиночестве покататься по городу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В отношении жительницы Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время ведется следствие. Машину вернули законной владелице.
ИСТОЧНИК KP.RU