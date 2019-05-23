Пьяная сызранка угнала «Приору» у матери друга и попала в ДТП

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-23T14:46:17+03:00

Женщина попала в ДТП на чужой машине и скрылась Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Женщина после застолья в гараже решила в одиночку покататься по городу и нарвалась на неприятности

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В Сызрани 35-летняя местная жительница может на 5 лет лишится свободы после того, как решила покататься на «Приоре» 72-летней мамы друга. Женщина, находясь под градусом, устроила ДТП на улице Лазо и скрылась, но ее быстро разыскали полицейские.

- Изначально сызранка вместе со своим знакомым распивала алкоголь в гараже. Потом выпивка закончилась, и они поехали в магазин за добавкой на машине пенсионерки. В ходе дальнейшего застолья мужчина уснул, а женщина решила в одиночестве покататься по городу, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В отношении жительницы Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В настоящее время ведется следствие. Машину вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU