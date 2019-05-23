В Самаре ввели новые правила съемки с коптеров

СЕГОДНЯ 16:21 2019-05-23T16:21:07+03:00

Без соответствующего разрешения запускать коптеры в небо над Самарой нельзя Фото: Архив "КП"

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В Самаре изменились правила выдачи разрешений на съемку с коптеров, на выполнение авиационных работ и прыжков с парашютами над территорией города. Администрация областной столицы утвердила соответствующее Положение о порядке выдачи разрешений.

- Теперь для получения разрешения на съемку с коптера необходимо как минимум за 10 дней до планируемой даты предоставить в городскую администрацию заявление и необходимый пакет документов: копию паспорта, копию документа с техническими характеристиками беспилотника, - сообщили в мэрии Самары.

Как отмечают городские власти, после того, как администрация даст разрешение на полет, необходимо обращаться в Самарский зональный центр единой системы планирования потоков воздушного движения (тел.: (846) 279 18 41 или (846) 279 18 26). Именно он будет выдавать окончательное разрешение.

ИСТОЧНИК KP.RU