В Самаре отскочившая от грузовика деталь убила водителя

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-24T07:50:39+03:00

Мужчина скончался, не приходя в сознание Фото: Архив "КП"

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В Самаре проводится проверка по факту гибели работника одного из местных предприятий. Мужчина погиб при ремонте грузовика.

- Несчастный случай со смертельным исходом произошел в среду, 22 мая. Водитель выполнял работы по замене пневмопушки грузовика Freightliner. В какой-то момент одна из деталей отскочила от пневмопушки и ударила мужчину в голову, - сообщили в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил серьезную травму головы. Он скончался, не приходя в сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU