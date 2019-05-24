2019-05-24T09:50:04+03:00
Происшествия

В Самарской области на площади 150 кв.м полыхали частный дом и баня

На тушение огня у пожарных ушло около двух часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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На место ЧП выезжали 8 пожарных и 3 спецмашиныНа место ЧП выезжали 8 пожарных и 3 спецмашиныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Утром в четверг, 23 мая, в селе Кандабулак в Сергиевском районе произошел серьезный пожар. Там на улице Горбунова, 2 загорелись частный дом и баня.

- Сообщение о пожаре поступило в 5:01. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения и добровольная пожарная команда в составе 3 единиц техники и 8 человек личного состава. Площадь пожара составила 150 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Распространение огня удалось остановить в 6:25, а полностью его потушить - в 7:15. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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