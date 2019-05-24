В Самарской области собираются расширить меры поддержки обманутых дольщиков
В Самарской области продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. Предполагается, что в этом году будут удовлетворены права более 700 дольщиков 8 проблемных объектов. Об этом стало известно на заседании общественного совета при министерстве строительства Самарской области.
- Мы разработали законопроект, предусматривающий расширение мер поддержки как застройщиков, так и объединений граждан в виде ЖСК. Речь идет о субсидиях на возмещение затрат на аренду земли и льготы по аренде, - рассказала заместитель министра строительства региона Анна Урусова.
Также чиновница отметила, что сейчас ведомство уточняет списки дольщиков, проверяет, как застройщики используют компенсационные участки, и формирует пул новых участков для привлечения инвесторов.
ИСТОЧНИК KP.RU