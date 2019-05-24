В Самарской области собираются расширить меры поддержки обманутых дольщиков

СЕГОДНЯ 15:17 2019-05-24T15:17:27+03:00

В 2019 году в регионе будут удовлетворены права более 700 обманутых дольщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самарской области продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. Предполагается, что в этом году будут удовлетворены права более 700 дольщиков 8 проблемных объектов. Об этом стало известно на заседании общественного совета при министерстве строительства Самарской области.

- Мы разработали законопроект, предусматривающий расширение мер поддержки как застройщиков, так и объединений граждан в виде ЖСК. Речь идет о субсидиях на возмещение затрат на аренду земли и льготы по аренде, - рассказала заместитель министра строительства региона Анна Урусова.

Также чиновница отметила, что сейчас ведомство уточняет списки дольщиков, проверяет, как застройщики используют компенсационные участки, и формирует пул новых участков для привлечения инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU