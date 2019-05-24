В Самарской области нашли 5 неучтенных кладбищ

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-24T16:24:30+03:00

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В Самарской области прокуратура нашла нарушения в сфере законодательства о погребении и похоронном деле. Как выяснилось, в Борском районе есть несколько неучтенных кладбищ.

- Было установлено, что на территории пяти сельских поселений в Борском районе имеются общественные кладбища, которые не оформлены в собственность муниципалитетов и не поставлены на кадастровый учет, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Надзорное ведомство направило в адреса глав поселений представления с требованием устранить нарушения, но те так ничего и не сделали. В итоге прокуратура направила иски в суд с требованием признать незаконным бездействие администраций сельских поселений. 20 мая служители Фемиды полностью удовлетворили исковые заявления. Пока решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU