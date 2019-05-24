Пожар в ТЦ "Мега" в Самаре: из здания эвакуировали 1000 человек

СЕГОДНЯ 16:34 2019-05-24T18:00:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 24 мая, примерно в 17:00 в торговом центре "Мега", который находится на 24 км Московского шоссе в Самаре, сработала пожарная тревога. Из здания эвакуировали 1000 человек.

- Нам поступило сообщение о задымлении в ТЦ. Пожарно-спасательные подразделения были направлены по 2 номеру опасности. На месте было установлено, что в подсобном помещении на площади 2 квадратных метра горят коробки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, возгорание было потушено в 17:10. В результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия выезжали 55 человек и 13 единиц техники. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU