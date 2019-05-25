Массовая авария в Тольятти: столкнулись сразу семь машин

СЕГОДНЯ 12:51 2019-05-25T12:51:43+03:00

Пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма

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25 мая в Тольятти произошло массовое ДТП. Около дома по адресу Дзержинского, 52 столкнулись сразу семь машин. Об этом сообщают очевидцы в группе «Патруль Тольятти». По имеющимся сведениям, не обошлось без пострадавших. Пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма.

- Заблокированных нет, в аварии участвовало семь единиц, - пишут пользователи в группе. – Один человек пострадал, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Выясняются причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU