Массовая авария в Тольятти: столкнулись сразу семь машин
Пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма
Выясняются обстоятельства происшествияФото: с личной страницы в соцсети.
Изменить размер текста:
25 мая в Тольятти произошло массовое ДТП. Около дома по адресу Дзержинского, 52 столкнулись сразу семь машин. Об этом сообщают очевидцы в группе «Патруль Тольятти». По имеющимся сведениям, не обошлось без пострадавших. Пострадал один человек, у него черепно-мозговая травма.
- Заблокированных нет, в аварии участвовало семь единиц, - пишут пользователи в группе. – Один человек пострадал, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. Выясняются причины и обстоятельства аварии. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU