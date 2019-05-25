2019-05-25T20:12:46+03:00
Политика

VR-шлем для Загородного парка и новый вывоз ТКО: в Самаре проходят «Дизайн-выходные»

Участники представили на конференции собственные разработки
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дмитрий Азаров предложил использовать разработки при брендировании регионаДмитрий Азаров предложил использовать разработки при брендировании региона
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25 мая в отеле «Лотте» началась Всероссийская конференция «Дизайн-выходные». В Самаре она проводится уже второй раз. В ней участвуют больше тысячи дизайнеров и арт-директоров из России и ближнего зарубежья. В первый день работы конференцию посетил и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Рад, что у нас «Дизайн-выходные» проходят так масштабно. В первую очередь, мы проводим их для жителей Самарской области, но к нам приехало и много экспертов из других регионов нашей страны. Мы рады их приветствовать. «Дизайн-выходные» - это определенный толчок, драйвер, импульс развития территории. Представленные проекты вызывают интерес, - сказал глава региона.

Одна из компаний показала, как с помощью VR-технологий можно заниматься дизайном помещений. В шлеме виртуальной реальности можно менять цвет полов, мебель, переставлять предметы. Дмитрий Азаров обратился к Сергею Финогенову, создателю проекта, принять участие в реконструкции Загородного парка: заранее посмотреть, как он будет выглядеть.

Другой участник - директор по разработке компании Magenta-technology Дмитрий Альберт –рассказал о программе для оптимизации и контроля маршрутов движения транспорта. Дмитрий Азаров поручил подготовить предложения по внедрению разработки в Самарской области - например, для улучшения работы с регоператором по вывозу ТКО.

Глава региона договорился с представителями ряда компаний провести дополнительную встречу, чтобы выслушать их предложения по брендированию губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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