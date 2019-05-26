2019-05-26T08:49:17+03:00
Происшествия

В Тольятти мужчина на "одиннадцатой" снес остановку, очевидцы сделали фото

По словам родственников водителя, он уходил от столкновения с автовозом
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Водителю оказали помощь сотрудники скорой помощиВодителю оказали помощь сотрудники скорой помощиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Вчера днем, в субботу 25 мая, в Тольятти произошло ДТП. ВАЗ-2111 снес остановку в районе пересечения улиц Полякова и Коммунальной, сообщают в социальных сетях очевидцы событий, которые также предположили, что водитель не справился с управлением из-за проблем с сердцем. Близкие автолюбителя эти сведения опровергли.

- Брат уходил от столкновения с автовозом, который разворачивался и не справился с управлением, - пишет в паблике "Происшествия Тольятти" родственник пострадавшего - Игорь К.

На место прибыла карета скорой помощи. Медики оказали водителю экстренную помощь. На остановочном павильоне, к счастью, людей не было - больше никто не получил травм. Сейчас в обстоятельства происшествия разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре произошел пожар на улице Мичурина, очевидцы сообщают о задержании двоих человек на месте ЧП
В Самаре на Красноглинском шоссе "Рено" съехал с обочины и влетел в столб
В Самарской области парень нашел на парковке открытый автомобиль и угнал его
В Тольятти бесследно исчез 11-летний мальчик
В Загородном парке Самары хотят сохранить конюшню и кафе на даче жены поручика Елены Сипиной
«Поднимала за уши, материлась»: в Самарской области женщина избила на улице свою дочь
В Самаре зафиксированы экстремально низкие температуры
Сделал из пня: в парке «Дружба» появилась новая деревянная скульптура
VR-шлем для Загородного парка и новый вывоз ТКО: в Самаре проходят «Дизайн-выходные»
С июля тарифы на газ могут увеличиться еще больше
В Самарской области вор украл из магазина футболки и раздал их
"Возможное возгорание": в Самаре эвакуировали ТЦ «Московский»