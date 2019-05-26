В Тольятти мужчина на "одиннадцатой" снес остановку, очевидцы сделали фото

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-26T08:49:17+03:00

По словам родственников водителя, он уходил от столкновения с автовозом

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Вчера днем, в субботу 25 мая, в Тольятти произошло ДТП. ВАЗ-2111 снес остановку в районе пересечения улиц Полякова и Коммунальной, сообщают в социальных сетях очевидцы событий, которые также предположили, что водитель не справился с управлением из-за проблем с сердцем. Близкие автолюбителя эти сведения опровергли.

- Брат уходил от столкновения с автовозом, который разворачивался и не справился с управлением, - пишет в паблике "Происшествия Тольятти" родственник пострадавшего - Игорь К.

На место прибыла карета скорой помощи. Медики оказали водителю экстренную помощь. На остановочном павильоне, к счастью, людей не было - больше никто не получил травм. Сейчас в обстоятельства происшествия разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU