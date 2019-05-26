2019-05-26T11:03:29+03:00
Происшествия

В Самаре на Красноглинском шоссе "Рено" съехал с обочины и влетел в столб

Сейчас по факту ДТП проводят проверку сотрудники полиции
Михаил ГОРЮНОВ
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Автомобиль получил серьезные поврежденияАвтомобиль получил серьезные поврежденияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вчера рано утром, 25 мая, в областной столице произошло ДТП. Примерно в 5-30 на Красноглинском шоссе "Рено" съехал на обочину и влетел в столб.

- За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Зеленой в направлении улицы Ногина. В результате ДТП водитель получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и призывают быть более внимательными на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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