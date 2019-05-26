Замок на колесо и записка: самарец пожаловался на новый вид автомобильного мошенничества
В социальных сетях заговорили о новом виде мошенничества, который используют неизвестные в областной столице. Жертвами выступают автомобилисты. Так, один из них на днях нашел на колесе своего авто громоздкий замок, а рядом записку - с предложением его приобрести.
- Поздравляем с почти полным приобретением навесного кодового замка! Цена замка - 2500 рублей, - указано в письме, оставленном на машине.
Записка была рядомФото: соцсети
Для полного приобретения ненужной детали владельцу автомобиля предлагают связаться с продавцом по телефону. Также автор записки дает понять, что ездить с его "товаром" будет практически невозможно и даже вредоносно для авто.
Информация о мошеннических действиях появилась сегодня в паблике "Подслушано Самара". Пользователи предложили автору снимать замок с помощью болгарки и постараться поймать и наказать нарушителей.
ИСТОЧНИК KP.RU