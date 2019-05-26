2019-05-26T21:36:49+03:00
Общество

Замок на колесо и записка: самарец пожаловался на новый вид автомобильного мошенничества

Неизвестные крепят на колесо автомобилей огромный замок, а потом просят деньги за его снятие
Михаил ГОРЮНОВ
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Вот такой замок обнаружил один из местных жителейВот такой замок обнаружил один из местных жителейФото: соцсети
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В социальных сетях заговорили о новом виде мошенничества, который используют неизвестные в областной столице. Жертвами выступают автомобилисты. Так, один из них на днях нашел на колесе своего авто громоздкий замок, а рядом записку - с предложением его приобрести.

- Поздравляем с почти полным приобретением навесного кодового замка! Цена замка - 2500 рублей, - указано в письме, оставленном на машине.

Записка была рядом Фото: соцсети

Записка была рядомФото: соцсети

Для полного приобретения ненужной детали владельцу автомобиля предлагают связаться с продавцом по телефону. Также автор записки дает понять, что ездить с его "товаром" будет практически невозможно и даже вредоносно для авто.

Информация о мошеннических действиях появилась сегодня в паблике "Подслушано Самара". Пользователи предложили автору снимать замок с помощью болгарки и постараться поймать и наказать нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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