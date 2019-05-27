2019-05-27T14:08:18+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе автобус вылетел на газон после столкновения с легковушкой

Авария произошла напротив Ботанического сада
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Константин МишкинФото: Константин Мишкин
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Днем в понедельник, 27 мая, на Московском шоссе в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там напротив входа в Ботанический сад столкнулись пассажирский автобус № 47 и две легковушки.

- Авария произошла в районе поворота с заправки. Похоже, автобус уходил от столкновения и вылетел на газон. Скорой и ДПС пока не видно, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» очевидец происшествия.

По предварительным данным, автобус влетел в заднюю часть автомобиля ВАЗ-2109, а тот, в свою очередь, зацепил едущую впереди «Ладу Калину». В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

В аварии пострадали ВАЗ-2109 и "Лада Калина"

В аварии пострадали ВАЗ-2109 и "Лада Калина"

ИСТОЧНИК KP.RU

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