2019-05-27T15:45:40+03:00
Общество

Стало известно, когда подведут итоги конкурса на пост министра культуры Самарской области

Имя нового главы ведомства озвучат не раньше начала августа
Анастасия ФИЛАТОВА
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Конкурс на пост министра решили продлить до 1 августаКонкурс на пост министра решили продлить до 1 августаФото: Архив "КП"
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В Самарской области продлили конкурс на должность министра культуры. Он продлится до 1 августа 2019 года.

- Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост министра отметили, что отведенного времени на подготовку концепций развития сферы культуры и туризма Самарской области было недостаточно. В результате было принято решение о продлении конкурса, - сообщили в региональном правительстве.

Напомним, что отбор кандидатов на пост министра культуры проходит в три этапа: первый (с 27 мая по 1 июля), который предполагает тестирование, видеопрезентацию о цели участия в конкурсе и предложения по развитию сферы культуры; второй (со 2 июня по 7 июля), который предполагает предложения и идеи по реализации госполитики в сфере культуры и туризма; и третий, который включает прием документов (с 8 июля по 17 июля) и индивидуальное собеседование (до 1 августа). Отметим, что итоги конкурса, ориентировочно, будут подведены 5 августа этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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