Самарцам покажут бронекатер времен Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 18:00 2019-05-27T18:00:14+03:00

Катер не в первый раз прибудет в наш город Фото: Архив "КП"

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Жители и гости Самары увидят бронекатер БК-73, на котором в город прибудут реконструкторы в рамках экспедиция «Ветер Победы-2019». Это совместный проект Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области с региональной организацией «Батарея 29БИС» в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Бронекатер – точная копия боевой машины 1938 года, который воссоздан с частями от оригинального корабля. Он пройдет по маршруту Керчь - Тольятти. Реконструкторы воссоздадут быт моряков времен войны, носить флотскую форму того времени и нести вахту.

БК-73 выйдет в путь из Керчи 2 июня. По плану он пройдет Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Сызрань, Самару и Тольятти. В каждом городе участники экспедиции будут проводить военно-патриотические мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU