Центробанк нашел факты вывода активов одного из банков Тольятти

СЕГОДНЯ 18:17 2019-05-27T18:17:43+03:00

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В тольяттинском «Банке развития технологий и сбережений», у которого была 14 марта отозвана лицензия, обнаружены операции по выводу активов из кредитной организации. Это стало известно временной администрации, назначенной ЦБ РФ.

- В ходе обследования кредитной организации установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов посредством кредитования заемщиков, имевших сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства перед банком, - говорится в сообщении Центробанка.

По данным регулятора, активы «РТС-Банка» составляют 900 млн рублей, а обязательства перед кредиторами составляют более 1,3 млрд рублей. На 1 марта 2019 года банк занимал 332-е место в банковской системе России.

ИСТОЧНИК KP.RU