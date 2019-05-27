2019-05-27T20:51:35+03:00
Общество

Дмитрий Азаров встретился с предпринимателями Самарской области

В регионе будут созданы десять центров «Мой бизнес»
Кирилл КАРИМОВ
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Регион оказывает всю поддержку в развитии малого и среднего бизнесаРегион оказывает всю поддержку в развитии малого и среднего бизнеса
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В понедельник, 27 мая, в самарском гостиничном комплексе Lotte прошел региональный бизнес-форум «Линия успеха». С представителями предпринимательского сообщества встретился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что сейчас в области сегодня работают почти 139 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 63-й регион по этому показателю занимает второе место в ПФО: численность занятых в сфере составляет более 460 тыс. человек.

- По итогам прошлого года оборот малых предприятий составил 554 млрд рублей, - заметил Дмитрий Азаров. Развитие предпринимательства - одна из важнейших задач, определённых президентом РФ Владимиром Путиным для всей страны и Самарской области, где люди активные и предприимчивые.

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» будет создана единая «точка доступа» для экспортеров — субъектов МСП. Всего в области будут созданы десять центров «Мой бизнес», три из них откроются в этом году в Самаре, Тольятти и Сызрани. В «Доме предпринимателя» можно будет получить комплексную помощь в развитии своего бизнеса по принципу «единого окна».

На форуме состоялось подписание соглашения между правительством региона и «Сбербанком», которое упростит выход продуктов и услуг Самарской области на мировые рынки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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