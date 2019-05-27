Части 2-й армии в Самарской области готовы к переброске в любой момент
Соединения и части 2-й армии, дислоцированные в Поволжье, готовы к оперативной переброске на дальние расстояния. К такому выводу пришел генерал-полковник Александр Лапин, который провел инспекцию.
- В целом, соединения и части 2–й армии подтвердили готовность к своевременным выдвижению и переброске подразделений со штатной техникой в любой назначенный район выполнения учебно-боевых задач, - заметил генерал Лапин.
В результате инспекции, были проверены мобильные полевые пункты управления армии, мотострелковых бригад, дислоцированных в Самарской и Оренбургской областях, их защищенность, организацию управления подразделениями. Особое внимание было уделено проверке перевода вооружения и военной техники к весенне-летнему режиму эксплуатации.
ИСТОЧНИК KP.RU