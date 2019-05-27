2019-05-27T21:56:40+03:00
Политика

Части 2-й армии в Самарской области готовы к переброске в любой момент

Командующий ЦВО высоко оценил мобильность соединений
Кирилл КАРИМОВ
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Военнослужащие и техника могут быть переброшены в любой назначенный район выполнения учебно-боевых задачВоеннослужащие и техника могут быть переброшены в любой назначенный район выполнения учебно-боевых задачФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Соединения и части 2-й армии, дислоцированные в Поволжье, готовы к оперативной переброске на дальние расстояния. К такому выводу пришел генерал-полковник Александр Лапин, который провел инспекцию.

- В целом, соединения и части 2–й армии подтвердили готовность к своевременным выдвижению и переброске подразделений со штатной техникой в любой назначенный район выполнения учебно-боевых задач, - заметил генерал Лапин.

В результате инспекции, были проверены мобильные полевые пункты управления армии, мотострелковых бригад, дислоцированных в Самарской и Оренбургской областях, их защищенность, организацию управления подразделениями. Особое внимание было уделено проверке перевода вооружения и военной техники к весенне-летнему режиму эксплуатации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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