2019-05-28T08:05:12+03:00
Общество

Жители Самарской области засняли "кипящую" реку Усу

Очевидцы назвали это необычное природное явление завораживающим зрелищем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей Илюшин / Рыбалка в Сызрани - Syzran FishingФото: Андрей Илюшин / Рыбалка в Сызрани - Syzran FishingФото: vk.com
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В минувшие выходные жители Самарской области стали свидетелями необычного природного явления. Они заметили, как над поверхностью реки Усы в Шигонском районе в ночное время появился пар, из-за чего создалось ощущение, что вода в водоеме кипит.

- Зрелище было завораживающим. Правда, холодно в ту ночь было сильно - ноги околели просто, - поделились очевидцы "кипящей" реки в соцсетях.

По словам специалистов, такое природное явление, когда над рекой появляется дымка, обычно возникает из-за разницы температур воды и воздуха. Называется оно "морозный пар".

ИСТОЧНИК KP.RU

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