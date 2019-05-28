Жители Самарской области засняли "кипящую" реку Усу
Очевидцы назвали это необычное природное явление завораживающим зрелищем
Фото: Андрей Илюшин / Рыбалка в Сызрани - Syzran FishingФото: vk.com
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В минувшие выходные жители Самарской области стали свидетелями необычного природного явления. Они заметили, как над поверхностью реки Усы в Шигонском районе в ночное время появился пар, из-за чего создалось ощущение, что вода в водоеме кипит.
- Зрелище было завораживающим. Правда, холодно в ту ночь было сильно - ноги околели просто, - поделились очевидцы "кипящей" реки в соцсетях.
По словам специалистов, такое природное явление, когда над рекой появляется дымка, обычно возникает из-за разницы температур воды и воздуха. Называется оно "морозный пар".
ИСТОЧНИК KP.RU