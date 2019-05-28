В Самаре на Мирной забил огромный коммунальный фонтан
Утром во вторник, 28 мая, в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария. Там возле дома № 162 на улице Мирной из-под земли забил огромный фонтан воды. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
- Струя воды высотой больше двухэтажного здания. Она вырвалась наружу с такой силой, что даже выбила люк, - рассказали местные жители.
На каких именно сетях - тепловых или водопроводных - произошло ЧП, пока не ясно. Некоторые горожане предполагают, что фонтан мог забить из-за начавшихся 27 мая в Кировском районе гидравлических испытаний. Как бы то ни было, местные жители уже готовятся к очередному отключению воды.
В Самаре на Мирной забил фонтан высотой больше двухэтажного здания.Видео: Максим Головков
ИСТОЧНИК KP.RU