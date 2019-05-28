В Самаре на Мирной забил огромный коммунальный фонтан

СЕГОДНЯ 10:04 2019-05-28T10:04:42+03:00

Самарцы уже готовятся к очередному отключению воды Фото: скриншот с видео

Вода вырвалась из-под земли с такой силой, что выбила люк

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Утром во вторник, 28 мая, в Кировском районе Самары произошла коммунальная авария. Там возле дома № 162 на улице Мирной из-под земли забил огромный фонтан воды. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Струя воды высотой больше двухэтажного здания. Она вырвалась наружу с такой силой, что даже выбила люк, - рассказали местные жители.

На каких именно сетях - тепловых или водопроводных - произошло ЧП, пока не ясно. Некоторые горожане предполагают, что фонтан мог забить из-за начавшихся 27 мая в Кировском районе гидравлических испытаний. Как бы то ни было, местные жители уже готовятся к очередному отключению воды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/711369" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Мирной забил фонтан высотой больше двухэтажного здания.Видео: Максим Головков

ИСТОЧНИК KP.RU