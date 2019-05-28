Тольяттинец стащил из магазина в Жигулевске бритву с кассетами и продал их

СЕГОДНЯ 11:29 2019-05-28T11:29:13+03:00

Тольяттинец взял со стеллажа товар, спрятал его под куртку и спокойно ушел из магазина Фото: скриншот видео

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Полицейские поймали преступника, который в январе этого года обокрал один из супермаркетов Жигулевска. Неизвестный своровал оттуда бритву и кассеты к ней на общую сумму более 6 тысяч рублей. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

- После совершения преступления злоумышленник скрылся на арендованном автомобиле. Найдя владельца машины, полицейские выяснили, кто находился за рулем в день кражи. Предполагаемым преступником оказался ранее не судимый 27-летний житель Тольятти, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек признал свою вину и рассказал, что все похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тольяттинцу грозит до 2 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/711387" frameborder="0"></iframe> В Жигулевске посетитель магазина украл со стеллажа бритву и кассеты к ней.

ИСТОЧНИК KP.RU