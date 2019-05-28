В Тольятти пожилой водитель «Калины» погиб в ДТП с ПАЗом и внедорожником

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-28T11:46:39+03:00

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем

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Утром в понедельник, 27 мая, на Хрящевском шоссе в Тольятти произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Лада Калина», ПАЗ и внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

- Аварию спровоцировал 60-летний водитель отечественной легковушки. В какой-то момент он потерял сознание, и машина, потеряв управление, выехала на встречную полосу. Там она по касательной задела ПАЗ и иномарку, - сообщает группа «Патруль Тольятти».

К сожалению, водителя «Калины» спасти не удалось. Он скончался на месте аварии. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU