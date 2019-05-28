Аниматоры, аквагрим и уличные артисты: в Самаре 1 июня устроят большой праздник в Струковском саду

СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-28T14:44:20+03:00

Юных самарцев в парке будут ждать выступления музыкантов, конкурсы рисунков и спортивная эстафета Фото: Архив "КП"

В парке в День защиты детей будут работать несколько тематических площадок

Изменить размер текста: A A

В эту субботу, 1 июня, будет отмечаться День защиты детей. Для юных жителей Самары и области в честь этого события устроят большой праздник «Город детства». Он пройдет в Струковском саду в 12:00 в формате фестиваля.

В рамках празднования Дня защиты детей в парке будут работать несколько тематических площадок:

- площадь искусств (у входа в парк со стороны улиц Вилоновской – Максима Горького), где выступят творческие коллективы «Задумка», «Акварели», «Таусень, «Афонька» и покажут спектакль театра «Пластилиновый дождь»;

- сквер игр, где профессиональные аниматоры будут проводить тематические интерактивные игровые программы;

- город профессий;

- художественная улица - выставка детских рисунков, аквагрим и конкурс рисунков на асфальте;

- спортивная площадка, на которой состоится спортивная эстафета и сдача комплекса ГТО.

Как отмечают в областном правительстве, «фестивальный маршрут» проще всего будет пройти от входа со стороны улицы Куйбышева или от входа со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького. В парке будут установлены соответствующие указатели.

ИСТОЧНИК KP.RU