Аниматоры, аквагрим и уличные артисты: в Самаре 1 июня устроят большой праздник в Струковском саду
В эту субботу, 1 июня, будет отмечаться День защиты детей. Для юных жителей Самары и области в честь этого события устроят большой праздник «Город детства». Он пройдет в Струковском саду в 12:00 в формате фестиваля.
В рамках празднования Дня защиты детей в парке будут работать несколько тематических площадок:
- площадь искусств (у входа в парк со стороны улиц Вилоновской – Максима Горького), где выступят творческие коллективы «Задумка», «Акварели», «Таусень, «Афонька» и покажут спектакль театра «Пластилиновый дождь»;
- сквер игр, где профессиональные аниматоры будут проводить тематические интерактивные игровые программы;
- город профессий;
- художественная улица - выставка детских рисунков, аквагрим и конкурс рисунков на асфальте;
- спортивная площадка, на которой состоится спортивная эстафета и сдача комплекса ГТО.
Как отмечают в областном правительстве, «фестивальный маршрут» проще всего будет пройти от входа со стороны улицы Куйбышева или от входа со стороны пересечения улиц Вилоновской и Максима Горького. В парке будут установлены соответствующие указатели.
ИСТОЧНИК KP.RU