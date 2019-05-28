2019-05-28T17:49:20+03:00
Общество

В колонии в Тольятти осужденный сделал макет Спасской церкви

По словам руководителя колонии, сооружение способствуют духовному воспитанию сидельцев
Михаил ГОРЮНОВ
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Макет стал одним из ярких объектов на территории колонииМакет стал одним из ярких объектов на территории колонии
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В тольяттинской колонии поселении - 1 появился необычный объект. Там установили деревянный макет Спасской церкви. - Макет церкви поставлен в масштабе 1:10. Он был воспроизведен собственноручно осужденным, отбывающим наказание в КП-1, который в течении года ежедневно шел к поставленной цели, - сообщает пресс-служба УФСИН по Самарской области. Истории Спасской церкви уже более трехсот лет. В 1700 году под руководством мещанина Андрея Хабарова ее возвели на берегу реки Индигирка. Храм стал центром распространения христианства на северо-востоке Сибири.

- Создание и установление макета Спасской церкви на территории исправительного учреждения, - говорит начальник КП-1 Евгений Белан, - способствует духовному воспитанию и религиозному образованию осужденных. Этот макет стал одним из знаковых в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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