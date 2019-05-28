2019-05-28T18:20:29+03:00
Общество

На выезде из Тольятти образовалась гигантская пробка, водителям советуют воздержаться от поездок

Заторы связаны с ремонтными работами на М-5 и несколькими ДТП
Михаил ГОРЮНОВ
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Водителям советуют ехать в объездВодителям советуют ехать в объездФото: соцсети
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С серьезными проблемами столкнулись автолюбители Тольятти. На выезде из города уже, с улицы Громовой в Комсомольском районе, образовалась серьезная пробка.

- От Шлюзика ( Шлюзовой) до Жиги (Жигулевск) пробка, перед жигой промеж фур “Лада” залезла. ГЭС стоит. Советую воздержаться от поездок в сторону Сызрани, М-5 стоит, полтора часа по мосту ползли, в итоге в гору намертво встали, - пишет один из местных жителей в социальных сетях.

Как рассказали “КП-Самара” в ФКУ “Поволжуправодор”, временно ограничено движение на М-5 “Урал” в районе с. Александровка:

В связи с выполнением ремонтных работ на железнодорожном переезде через федеральную дорогу М-5 “Урал” близ села Александровка в Самарской области (км 960) организовано реверсивное движение со светофором. Работы будут вестись с 28 по 30 мая и с 3 по 4 июня.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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