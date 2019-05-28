Создадим научный центр мирового уровня: Дмитрий Азаров подписал соглашение о сотрудничестве региона с ГК Ростех

СЕГОДНЯ 18:54 2019-05-28T21:37:27+03:00

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Сегодня, во вторник 28 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере создания и развития деятельности НОЦ в регионе. Встреча состоялась в Москве, а Ростех стал первым стратегическим индустриальным партнером областного Научно-образовательного центра.

- При подборе индустриального партнера мы в первую очередь обратились к корпорации Ростех. Количество предприятий ГК, работающих в регионе, и наше тесное сотрудничество, и соглашение, которое действует на сегодняшний день между корпорацией и Самарской областью, создало к этому серьезные предпосылки, — заявил Дмитрий Азаров в ходе подписания соглашения.

Глава региона выразил уверенность, что такое партнерство создает все предпосылки для того, чтобы на территории области был создан НОЦ мирового уровня.

- Для нас важно, чтобы в научно-образовательном центре велась не только подготовка и переподготовка специалистов, но и, самое главное, — создание новых технологий, новых продуктов, которые можно было бы затем реализовывать, производить на предприятиях. Это основная задача, — добавил в свою очередь гендиректор Ростеха.

Сергей Чемезов отметил, что в регионе работает 18 предприятий корпорации, Самарская область является одним из крупнейших машиностроительных, промышленных регионов России. На очереди - определение предприятий-участников и подписание с ними соглашения о создании консорциума. Азаров предложил Чемезову составить и подписать дорожную карту по реализации соглашения. Тот предложение поддержал, документ будет составлен в ближайшее время.

- Заключенное соглашение приблизит Самарскую область к тому, чтобы она стала передовиком по созданию продукции, номенклатуры, которую важно реализовывать, в том числе, в рамках национальных проектов, - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

- Мы уверены, что в рамках этих НОЦ получится хороший взаимовыгодный сплав между наукой и образованием и индустрией. Ждем успешного развития регионального НОЦа в Самарской области, который сейчас на наших глазах образуется. Мы будем внимательно смотреть за результатами, которых наши коллеги будут достигать, - подчеркнул первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

Многие проекты самарских ученых уже получают широкое практическое применение благодаря производственным мощностям предприятий ГК Ростех. К примеру, достигнута договорённость о серийном запуске в производство первой в России системы хирургической навигации «Автоплан», разработанной СамГМУ. Есть и другие успешные проекты.

Задачу о создании 15 НОЦ мирового уровня по всей России поставил Президент РФ Владимир Путин. НОЦ должны объединить в консорциум ведущие вузы и промышленные предприятия для разработки научно-технических проектов и их внедрения в реальное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU