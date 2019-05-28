В Самаре в частном доме на Советской Армии произошел серьезный пожар, пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 21:23 2019-05-28T21:23:00+03:00

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Сегодня вечером, во вторник 28 мая, в областной столице произошло серьезное ЧП. Примерно в 20-50 загорелся двухэтажные частный дом на улице Советской Армии, 284 - в районе набережной реки Волга. - Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 20-53. Огонь распространился на 80 квадратных метров. В 21-31 возгорание локализовали, - рассказывают в ГУ МЧС России по Самарской области. Сейчас пожарные продолжают работать на месте происшествия и устранять последствия возгорания. По информации Министерства чрезвычайных ситуаций, погибших нет. Один мужчина получил травмы - его с ожогами доставили в больницу. Несколько жителей дома эвакуировали. По факту случившегося проводится проверка, причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU