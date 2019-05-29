В Самаре во дворе дома на проспекте Кирова разлилось целое море

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-29T08:36:13+03:00

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В Самаре у жителей 8 микрорайона буквально под окнами домов появилось собственное море. "Поселилось" оно в районе дома № 190 по проспекту Кирова, чем очень удивило горожан, ведь недавно коммунальщики проводили там ремонт.

- Благодаря коммунальным службам в Самаре теперь есть море! Каждый год это место чинят и ремонтируют. И каждый год течет река. Но на этот раз - море! Айда купаться! - написал в Твиттере местный житель.

По словам мужчины, коммунальщики около трех недель вели там ремонт: все перекопали и оставили котлованы после работ. В итоге водой затопило и их, и проезжую часть. На обращение горожанина пока отреагировали только представители Самарских коммунальных систем. Они сообщили, что сейчас ведется проверка. Также они отметили, что пока информация о технологических сбоях на сетях холодного водоснабжения не поступала.

В Самаре на Кирова разлилось коммунальное море.Видео: @KDenissamara

ИСТОЧНИК KP.RU