Изменилось расписание движения теплоходов на маршруте «Самара — Винновка»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-29T09:53:35+03:00

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Самарское речное пассажирское предприятие информирует о том, что со среды, 29 мая, вносятся изменения в расписание судов по маршруту «Самара — Винновка». На линии открыли пристань «Средний пляж».

Отметим, что до Винновки (остановки монастырь и село Осиновка) суда будут ходить только по пятницам, субботам и воскресеньям, начиная с 8:15. В другие дни они будут курсировать только до станции Шелехметь: от Самары они будут отправляться в 8:15 и 18:00.

Как отмечают в речном предприятии, суда будут заходить к остановке «Винновка» (село Осиновка) носом к берегу. Посадка и высадка пассажиров будет проводиться через носовой трап судна.

Новое расписание судов на маршруте "Самара - Винновка"

ИСТОЧНИК KP.RU