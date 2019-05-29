В Сызрани мужчина «по ошибке» ограбил пенсионерку, перепутав ее дом с жилищем знакомого

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-29T10:12:55+03:00

Разбойника отправили под арест и сейчас проверяют его на причастность к другим преступлениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Недавно к полицейским Сызрани обратилась 62-летняя местная жительница. Она рассказала, что в ее дом на улице Акифьева проник неизвестный с ножом и потребовал отдать ему деньги.

- Женщина пыталась дать отпор преступнику, но тот ее ударил. В итоге, испугавшись за свою жизнь, она отдала свои сбережения — 1050 рублей. После этого злоумышленник скрылся, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские поймали разбойника в течение нескольких часов. Им оказался ранее судимый за кражу 44-летний уроженец Сызрани. Мужчина не стал отрицать свою вину и рассказал, что изначально собирался обокрасть своего знакомого, но перепутал адрес. Мужчина осознал свою ошибку, но отказываться от планов не стал. Похищенные деньги он потратил на личные нужды. В отношении сызранца правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас мужчина находится под арестом. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU