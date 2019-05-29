2019-05-29T12:43:18+03:00
Общество

В Самаре перенесут остановку с пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе

Площадку для пассажиров трамваев хотят разместить поближе к Рыльской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дептранс уже разработал схему по обустройству новой остановкиДептранс уже разработал схему по обустройству новой остановкиФото: Twitter.com
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В Самаре собираются перенести остановку общественного транспорта, расположенную в районе пересечения улицы XXII Партсъезда и Заводского шоссе. Ее разместят поближе к перекрестку с улицей Рыльской. Необходимость переноса остановки возникла из-за того, что многие горожане, вместо того, чтобы дойти до пешеходного перехода, и спокойно пересечь дорогу, перебегают ее в неположенном месте — неподалеку от рынка «Норд». Этот перекресток частенько становится местом серьезных и даже смертельных ДТП, за что местные жители позвали его «проклятым».

- Мы уже согласовали и утвердили схему обустройства остановочного пункта и пешеходного перехода на пересечении улиц Рыльской и XXII Партсъезда. Работы запланированы в рамках капитального ремонта Заводского шоссе, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Согласно представленной схеме, на перекрестке вдоль трамвайных путей обустроят остановочную площадку и по ее внешней стороне установят удерживающие ограждения. Предполагается, что остановку перенесут уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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