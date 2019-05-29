В Самаре на Ново-Вокзальной прямо посреди дороги появился «кратер»
Под землю ушел приличный кусок асфальта
Фото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В среду, 29 мая, в Самаре на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры произошло ЧП. Там прямо посреди проезжей части образовался огромный провал.
- На самарской дороге «проснулся» еще один кратер. Яма довольно большая и теперь постепенно заполняется водой, - сообщили очевидцы в соцсетях.
В настоящее время на место происшествия уже выехали сотрудники Предприятия тепловых сетей. Скорее всего, провал образовался из-за прорыва трубы, которая не выдержала гидравлических испытаний.
Фото: Подслушано СамараФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU