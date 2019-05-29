В Самарской области в вареной колбасе нашли слишком много антибиотика

СЕГОДНЯ 20:34 2019-05-29T20:34:57+03:00

Какая именно колбаса не по ГОСТу, в ведомстве пока не рассказали Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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С 20 по 24 мая сотрудники химико-токсикологического отдела Самарской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ изучали варёную колбасу.

- В результате экспертизы в 4 образцах было обнаружено превышение антибиотика тетрациклиновой группы - окситетрациклина. Этого говорит о несоответствие данных образцов требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

Теперь Россельхознадзор проведет расследование, результаты которого появятся на сайте ведомства.

Справка КП:

Антибиотики применяются в ветеринарии и животноводстве для лечения животных, откорма, профилактики и лечения эпизоотических заболеваний, улучшения качества кормов и их сохранности. Неправильное или избыточное применение антибиотиков в животноводстве приводит к их накоплению в сверхдопустимых количествах в основных продуктах питания. Бесконтрольное применение антибиотиков опасно для человека. Организм человека перестаёт реагировать на лечение конкретным типом антибиотика.

Кроме того, антибиотики тетрациклиновой группы, попадая в организм человека с пищевыми продуктами, могут стать причиной тошноты, рвоты, диареи, а также спровоцировать головокружение, повышение внутричерепного давления. Возможны нарушения в работе печени и аллергические реакции.

ИСТОЧНИК KP.RU