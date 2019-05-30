2019-05-30T11:40:53+03:00
Происшествия

В Самарской области фура влетела в разворачивающуюся "Приору": водитель легковушки погиб

Удар пришелся на левую сторону отечественного автомобиля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Ночью в среду, 29 мая, на 935 км трассы М-5 "Урал" в Сызранском районе произошло смертельное ДТП. Там около села Переволоки столкнулись фура и автомобиль "Лада Приора".

- Водитель легковушки не удостоверился в безопасности маневра и начал разворачиваться с обочины. В это время в попутном направлении ехал большегруз. Избежать столкновения не удалось. Удар пришелся в левую дверь "Приоры", - сообщили в ПСС Самарской области.

В результате случившегося 35-летний водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Чтобы достать его тело из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Они выехали на место в 23:50. Через некоторое время сотрудники экстренных служб с помощью гидроиструмента извлекли погибшего из машины. Работы на месте аварии они завершили в 1:40.

Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, в аварии также пострадал 42-летний пассажир "Приоры". Его с различными травмами госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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