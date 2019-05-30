Тольяттинец занял второе место в конкурсе рэперов от Госдумы РФ
В среду, 29 мая, в Госдуме РФ подвели итоги молодежного конкурса «Безграничный рэп», посвященный развитию внутреннего туризма. Заявки на участие в нем отправляли жители со многих регионов России, в том числе и из Самарской области. Всего на конкурс, который в конце прошлого года анонсировал глава думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, самарский депутат Михаил Дегтярев, поступило более 200 роликов. Представитель 63 региона - рэпер Dima Dew (Дмитрий Васильев) - занял на этом конкурсе второе место. В его рамках он записал песню «Тольятти Город».
- В русском рэпе мало позитивных текстов... но очень важно давать больше позитива, надежды, ярких эмоций. Наверное, за счет этого он показывает всю красоту, - приводит РИА Новости слова члена жюри, пиониста Луки Сафронова о композиции рэпера.
Отметим, что первое место на конкурсе заняла москвичка Екатерина Юрченко. Она поразила жюри своей песней о столице, для создания которой она использовала нейросетевую программу.
Клип тольяттинца Dima Dew, который занял 2 место на конкурсе от Госдумы.
ИСТОЧНИК KP.RU