2019-05-30T09:54:45+03:00
Общество

Горожане предложили построить на месте стадиона «Восход» в Самаре сквер

Однако власти все еще намерены отремонтировать спортивный объект
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: twitter.com/evvanskovaФото: twitter.com/evvanskova
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В Самаре местные жители предложили организовать на месте стадиона «Восход», который сейчас находится в плачевном состоянии, сквер для отдыха. С такой инициативой выступила самарчанка Екатерина.

- На фото «Восход», ныне заброшенный и разрушенный. Хотелось бы узнать дальнейшую судьбу данной территории. В случае, если стадион не планируют возрождать, есть предложение облагородить местность под сквер для отдыха жителей близлежащих районов, - обратилась самарчканка в городским и региональным властям.

В министерстве спорта Самарской области горожанке ответили, что сейчас готов проект реконструкции «Восхода» и власти ищут деньги на ремонт, в том числе прорабатывают возможность государственно-частного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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