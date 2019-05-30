2019-05-30T13:51:23+03:00
Общество

В Самаре на Стара-Загоре открылся Дом инклюзивной культуры

До конца лета там появится парковочная площадка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В среду, 29 мая, в Самаре на улице Стара-Загора, 140 открылся Дом инклюзивной культуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Самара сделала огромный шаг вперед в своем развитии. И это сухое, непонятное слово «инклюзия» благодаря усилию многих людей становится реальностью. Инклюзия – это когда человеку не нужен специальный транспорт, не нужны специальные программы и приспособления, чтобы просто выйти из своего дома, - подчеркнул депутат гордумы Александр Чернышев.

До конца лета перед домом инклюзивного творчества должна появиться парковочная площадка. Ее оснастят всеми необходимыми знаками и оборудованием, чтобы воспитанники студии могли беспрепятственно сесть в транспорт.

Отметим, что студия инклюзивного творчества работает в Самаре с июля 2017 года и включает в себя самых разных участников с нарушениями здоровья и людей без инвалидности от 5 до 45 лет. Там проходят занятия по 8 направлениям: театр, танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, капоэйра, театр мод, мастерская прикладного творчества и психологическая лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

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