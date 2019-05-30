2019-05-30T20:05:09+03:00
Звезды

В Самаре летои улицу Куйбышева сделают пешеходной для нескольких мероприятий

Свободно прогуляться по ее проезжей можно будет лишь несколько раз
Вера ЦЫГАНКОВА
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Улицу Куйбышева оставят проезжей даже в выходныеУлицу Куйбышева оставят проезжей даже в выходныеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Летом этого года в Самаре будет лишь одна пешеходная улица - Ленинградская. Улица Куйбышева, которая во время чемпионата мира по футболу наряду с фан-зоной в прошлом году стала центром культурной жизни города, останется открытой для транспорта. Об этом в интервью "Комсомольской правде - Самара" рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

- Не смотря на успех пешеходного формата, этим летом улица Куйбышева перекрываться не будет, даже на выходные. Пока так решили городские власти, - рассказал глава регионального минкульта и объяснил. - Частично на это повлияли результаты анкетирования в рамках проекта "Культурное сердце России". В Самаре лишь пять опрошенных указали, что хотели бы видеть там массовые мероприятия. В приоритете Волга, пляжи и парки, а не жаркий центр города.

Но главная причина, по словам Сергея Филиппова - это наличие на улице маршрутов общественного транспорта: троллейбусов, автобусов.

- Ни мы, ни городские власти не можем оставить горожан без важного для них транспорта, - отметил Филиппов.

Тем не менее, несколько раз за это лето по проезжей части улицы Куйбышева можно будет свободной прогуляться. Ее перекроют для транспорта во время парада духовых оркестров, спортивно-танцевального шествия и карнавального шествия фестиваля цветов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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